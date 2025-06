Domeniche da incubo tra aggressioni e insulti | 500 sanzioni in un anno sui campi da calcio romagnoli

Le domeniche in Romagna, invece di essere un inno al calcio, si trasformano in veri e propri incubi. Con 500 sanzioni in un anno, il fenomeno della violenza sui campi sta crescendo, minacciando l’essenza stessa dello sport. È fondamentale ripristinare il rispetto e il fair play, per tornare a vivere le partite come occasioni di gioia e condivisione. Ricordiamoci: il calcio è passione, non guerra!

La partita della domenica, e in generale tutte le competizioni calcistiche, dovrebbero rappresentare un momento di divertimento e di amore per lo sport condiviso. Molto spesso, però, i campi romagnoli diventano teatro di episodi violenti, risse tra giocatori, insulti e aggressioni nei confronti.

