Dl sicurezza via libera del Senato con 109 sì Risse sfiorate in Aula Meloni | passo decisivo per la tutela dei cittadani | Cosa cambia

Il Senato ha dato il via libera al dl sicurezza con 109 voti favorevoli, ma non senza tensioni: risse sfiorate e proteste dagli avversari politici. Giorgia Meloni lo definisce un passo decisivo per la tutela dei cittadini, mentre l'opposizione denuncia l'assenza di dibattito sulle 131 proposte di modifica. In un periodo in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico, cosa cambierà realmente per i cittadini? Scopriamolo insieme!

Protesta dei senatori dell'opposizione che si sono seduti al centro dell'Aula. Il governo ha posto ieri sera la fiducia sul provvedimento: non è stata esaminata neanche una delle 131 proposte di modifica. Piantedosi: nessun impatto su sistema carceri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dl sicurezza, via libera del Senato con 109 sì. Risse sfiorate in Aula. Meloni: passo decisivo per la tutela dei cittadani | Cosa cambia

