Dl sicurezza via libera del Senato con 109 sì Risse sfiorate e tensione in Aula | La diretta

Il Senato ha approvato il decreto sicurezza con 109 voti favorevoli, ma non senza tensioni e proteste. La fiducia posta dal governo ha spiazzato l'opposizione, creando un clima rovente nell'Aula. Questo scontro evidenzia un trend sempre più marcato nella politica italiana: l'emergere di una polarizzazione che rischia di soffocare il dibattito democratico. Un punto interessante? La promessa di Piantedosi di un "nessun impatto sul sistema carceri" solleva interrogativi sulle reali

Protesta dei senatori dell'opposizione che si sono seduti al centro dell'Aula. Il governo ha posto ieri sera la fiducia sul provvedimento: non è stata esaminata neanche una delle 131 proposte di modifica. Piantedosi: nessun impatto su sistema carceri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dl sicurezza, via libera del Senato con 109 sì Risse sfiorate e tensione in Aula | La diretta

Decreto Sicurezza, via libera della Camera alla fiducia: i sì sono 201 - La Camera dei Deputati ha approvato il decreto sicurezza con 201 voti favorevoli, nonostante le critiche delle opposizioni sul ricorso al voto di fiducia e l’utilizzo della tagliola.

