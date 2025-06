Dl Sicurezza Tajani | È priorità per i cittadini italiani

Il Dl Sicurezza rappresenta una priorità per i cittadini italiani, che desiderano sentirsi protetti e sicuri nelle proprie comunità. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, sottolinea che l’obiettivo non è né garantismo né tolleranza zero, ma ascoltare le aspettative della popolazione. In un Paese in continua trasformazione, è fondamentale trovare un equilibrio tra sicurezza e diritti, perché solo così si costruisce un’Italia forte e giusta.

“I nuovi reati e aumenti di pena del Decreto Sicurezza? Il Dl Sicurezza è una priorità per i cittadini italiani. Questo non vuol dire essere garantisti o non garantisti. Se uno commette reati guardiamo a cosa pensano i cittadini” risponde così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento del Messaggero “L’Italia si trasforma, una sfida capitale” a Roma. “C’è un tema di sicurezza fisica delle persone e dobbiamo garantirla. Non vedo perché tanta agitazione. Se la sinistra non ha a cuore la sicurezza è un problema loro” aggiunge Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, Tajani: “È priorità per i cittadini italiani”

