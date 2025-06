Dl Sicurezza quasi rissa in Senato Meloni | Passo decisivo per la legalità

Il Senato ha approvato definitivamente il decreto Sicurezza, segnando un passo decisivo per la legalità in Italia. Dopo una mattinata di intense tensioni e proteste dei partiti di opposizione, tra cui Pd, M5S e Avs, il via libera rappresenta un punto di svolta fondamentale. Tra scontri e manifestazioni, si chiude una stagione di confronto acceso, portando il Paese verso un percorso di maggiore ordine e sicurezza. Ora, l'attenzione si concentra sulle conseguenze di questa legge storica.

Il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto Sicurezza arriva, in Senato, dopo una mattinata di tensioni. Prima le proteste di Pd, M5S e Avs, con i senatori dei tre partiti seduti al centro dell'aula di Palazzo Madama, a simulare una di quelle manifestazioni non violente che il decreto punisce con il carcere. La seduta, che si è appena aperta, viene sospesa e su richiesta delle opposizioni si va in capigruppo dove i partiti di minoranza chiedono lo slittamento del ddl per la Separazione delle carriere (la decisione nel merito verrà presa giovedì mattina), mentre in aula iniziano le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto. 🔗 Leggi su Iltempo.it