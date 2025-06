Dl Sicurezza protesta delle opposizioni in Aula | senatori di Pd M5s e Avs si siedono davanti ai banchi del governo

Tensione alle stelle in Aula: il decreto sicurezza scatena le ire delle opposizioni, con senatori di Pd, M5S e Avs in prima linea. Seduti davanti ai banchi del governo e urlando "Vergogna!", questi politici esprimono un dissenso che riflette un clima di crescente polarizzazione nel dibattito pubblico. È ora più che mai fondamentale interrogarsi sul futuro della legalità e dei diritti in un’Italia che cerca un equilibrio tra sicurezza e libertà .

Protesta in Aula dei senatori del Pd, M5s e Avs contro il decreto sicurezza (che oggi dovrebbe essere convertito in legge). I senatori si sono seduti davanti ai banchi del governo urlando “ Vergogna vergogna ” e chiedendo di convocare la conferenza dei capigruppo. Il presidente Ignazio la Russa ha evidenziato che non avrebbe interrotto la seduta perché ci sono precedenti, ma poi ha sospeso l’Aula, parlando con uno dei capigruppo di opposizione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza, protesta delle opposizioni in Aula: senatori di Pd, M5s e Avs si siedono davanti ai banchi del governo

Piantedosi e Meloni a Venezia, nuova protesta contro il decreto sicurezza - Il 20 maggio, il Teatro La Fenice di Venezia accoglierà il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, con la possibile partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Il DL Sicurezza non ferma la protesta. Oggi azioni in 12 città chiedere l’azzeramento dell’IVA sui beni essenziali. Se il governo continua ad ignorare la crisi che stiamo vivendo, risponderemo con un boicottaggio di massa. Aderisci anche tu! Tweet live su X

Martina, l'omicida reo confesso trasferito da Poggioreale Accolta la richiesta del legale di Alessio Tucci per motivi di sicurezza: all'arrivo del ragazzo i detenuti avevano inscenato una protesta @TgrRai Tweet live su X

