Dl sicurezza protesta a Palazzo Madama | senatori Pd M5s e Avs si siedono a terra

A Palazzo Madama, la protesta dei senatori di Pd, M5s e Avs segna un momento cruciale contro il decreto Sicurezza. Seduti a terra con cartelli provocatori, gli oppositori richiamano l’attenzione su un tema sempre più attuale: la difesa dei diritti civili. In un periodo in cui le libertà individuali sono sotto pressione, questo gesto diventa un simbolo di resistenza. Un invito alla riflessione su cosa significa davvero vivere in una democrazia.

A Palazzo Madama è andata in scena la protesta dei senatori di Pd, M5s e Avs contro il decreto Sicurezza: esponenti del centrosinistra si sono seduti a terra a gambe incrociate, mostrando cartelli con le scritte: “Denunciateci tutti” e “Vergogna”. Il riferimento dell’opposizione è alla norma che inasprisce le pene per i manifestanti che occupano le strade nelle manifestazioni pro-ambiente, non piĂą un illecito amministrativo ma reato. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha fatto inizialmente proseguire i lavori evidenziando la presenza di precedenti di una protesta di questo tipo, per poi sospendere la seduta e convocare i presidenti dei gruppi poco prima che Carlo Calenda prendesse la parola. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dl sicurezza, protesta a Palazzo Madama: senatori Pd, M5s e Avs si siedono a terra

FOTO | La protesta delle opposizioni contro il decreto legge sicurezza, senatori seduti a terra e cartelli. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/04/la-protesta-delle-opposizioni-contro-il-dl-sicurezza-senatori-seduti-a-terra-e-cartelli_b89a6934-305a- Tweet live su X

Il DL Sicurezza non ferma la protesta. Oggi azioni in 12 città chiedere l’azzeramento dell’IVA sui beni essenziali. Se il governo continua ad ignorare la crisi che stiamo vivendo, risponderemo con un boicottaggio di massa. Aderisci anche tu! Tweet live su X

