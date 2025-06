Dl sicurezza opposizioni seduti a terra in aula Seduta sospesa

In un clima di crescente tensione politica, le opposizioni si sono unite in aula, sedendosi a terra per protestare contro il decreto sicurezza, definito un “decreto paura”. Questo gesto simbolico mette in luce un trend più ampio: la mobilitazione contro leggi che limitano i diritti civili. In un'epoca in cui l'attivismo sta prendendo piede, il dissenso si fa strada anche tra le mura del Senato. Che impatto avrà tutto ciò sulla società?

Roma, 4 giu. (askanews) – Opposizioni seduti a terra in aula, subito dopo l’avvio dei lavori dell’assemblea del Senato per denunciare la loro netta contrarietà al dl sicurezza che, sostengono, è un “decreto paura” contro il “dissenso nelle sue varie forme”, dalla resistenza passiva in carcere e nei Cpr al reato di blocco stradale con il proprio corpo. I parlamentari di Pd, M5S e Avs hanno alzato cartelli con su scritto ‘denunciateci tutti’. Non appena i senatori, guidati dai capigruppo, sono entrati e si sono seduti a gambe incrociate nel centro dell’emiciclo, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha provato a far andare avanti i lavori e ha deciso di dare la parola al primo iscritto a parlare, il leader di Azione Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

