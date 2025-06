Dl sicurezza | opposizione insorge in aula Calenda ammonisce | Non cadete nel tranello evitate show

Il dibattito sul dl Sicurezza infiamma il Senato, con l'opposizione che alza la voce contro una legge considerata controversa. Carlo Calenda avverte: “Non cadete nel tranello”, mentre Matteo Renzi definisce la proposta "vergognosa". In un contesto di crescente polarizzazione politica, è fondamentale riflettere su come queste misure possano influenzare la nostra società. La sicurezza è un tema caldo, ma a quale prezzo? La tensione è palpabile, restate aggiornati!

In queste ore in Senato si sta discutendo per far diventare il dl Sicurezza legge, ma l'opposizione non ci sta e non sono mancate le proteste che non sono piaciute a Carlo Calenda. Secondo Matteo Renzi, invece, il dl sicurezza è vergognoso per il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it