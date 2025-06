Dl sicurezza Meloni | Passo decisivo per tutela cittadini e divise

L'approvazione del decreto Sicurezza da parte del governo Meloni segna un passo avanti nella tutela dei cittadini e delle forze dell'ordine. In un periodo in cui la sicurezza è al centro di un dibattito nazionale, questo provvedimento si propone di rispondere alle crescenti preoccupazioni della popolazione. La presidente Meloni sottolinea che legalità e sicurezza sono fondamentali per la libertà. Un tema caldo che coinvolge tutti noi!

(Adnkronos) ‚Äď Con l'approvazione definitiva del decreto Sicurezza al Senato, "il governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce pi√Ļ vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa", commenta sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Che aggiunge: "Legalit√† e sicurezza sono pilastri della libert√†. E noi continueremo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Dl sicurezza, Meloni: ‚ÄúPasso decisivo per tutela cittadini e divise‚ÄĚ

