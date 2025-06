Dl sicurezza il Senato conferma la fiducia con 109 sì Meloni | Passo decisivo per tutela cittadini e divise Proteste in Aula

Il Senato ha dato il via libera al decreto sicurezza, un passo cruciale per la tutela dei cittadini e delle forze dell'ordine. Con 109 voti favorevoli, la fiducia espressa dal governo Meloni si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza pubblica, suscitando però anche proteste tra le opposizioni. Una vittoria significativa che dimostra come la questione della sicurezza sia più che mai centrale nel dibattito politico attuale. Cosa ne pensi?

L'aula del Senato ha confermato la fiducia al decreto sicurezza, chiesta dal governo, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione. Approvato dalla Camera il 29 maggio scorso

Braccialetto elettronico e sicurezza: Nordio al Senato, critiche dalle vittime di femminicidio - Il braccialetto elettronico, strumento innovativo per la sicurezza, solleva preoccupazioni al Senato.

Quando ho sentito la notizia ho stentato a crederci, ma vedendo le immagini provo sdegno per il degrado messo in scena dalle sinistre poco fa a Palazzo Madama. I senatori di pd, m5s e avs, per protestare contro il decreto sicurezza della Lega, scimmiottano Tweet live su X

Renzi sta dicendo in Senato che i Servizi segreti sono stati legittimati dal decreto Sicurezza a fare un colpo di Stato a norma di legge. L'aveva sostenuto qualche giorno fa anche Boldrini. È proprio ciò che spiego nell'articolo di oggi su @PagellaPolitica https:// Tweet live su X