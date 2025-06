Dl sicurezza il governo pone la questione di fiducia al Senato Alle 12 il voto finale in Aula anche Piantedosi

Oggi il Senato si prepara a votare la fiducia sul dl sicurezza, un provvedimento cruciale nel contesto di una crescente attenzione verso la sicurezza pubblica. Con il Ministro Ciriani in prima linea, il governo punta a rafforzare misure già in discussione da tempo. Un punto interessante? La questione della sicurezza sta diventando un tema centrale nelle agende politiche europee, segno di un'Europa che cerca di affrontare sfide comuni. Rimanete sintonizzati!

Roma, 4 giugno 2025 – Si terrà oggi il voto di fiducia del Senato sul dl sicurezza. Terminata la discussione generale a Palazzo Madama, il governo ha posto la fiducia sul provvedimento. A prendere la parola il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La fiducia è posta sul testo varato dal governo poiché né alla Camera né in Senato sono stati approvati emendamenti. In Aula è presente il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dopo l'intervento di Ciriani, è stata quindi aperta la discussione generale sulla questione di fiducia. Il decreto è stato incardinato oggi e licenziato in una seduta lampo dalle commissioni dove non è stata esaminata neanche una delle 131 proposte di modifica, tra le proteste delle opposizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dl sicurezza, il governo pone la questione di fiducia al Senato. Alle 12 il voto finale, in Aula anche Piantedosi

Contenuti che potrebbero interessarti

Libia: media, scontri davanti a sede governo a Tripoli, morto agente sicurezza - Scontri violenti si sono verificati a Tripoli, Libia, dove migliaia di manifestanti hanno tentato di assaltare la sede del governo di unità nazionale.

Segui queste discussioni su X

Il governo ha appena posto la fiducia. Interveniamo sul ddl sicurezza. Lo spettacolo desolante, arrogante della maggioranza. Banchi vuoti sul provvedimento più digrignato dalla destra. Tweet live su X

Dl Sicurezza, Tubetti (FdI): governo Meloni dalla parte degli italiani onesti https://lavocedelpatriota.it/dl-sicurezza-tubetti-fdi-governo-meloni-dalla-parte-degli-italiani-onesti/… via @vocedelpatriota Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dl sicurezza, il governo pone la questione di fiducia al Senato. Alle 12 il voto finale, in Aula anche Piantedosi

Si legge su quotidiano.net: ll decreto è stato incardinato oggi e licenziato in una seduta lampo dalle commissioni dove non è stata esaminata neanche una delle 131 proposte di modifica, tra le proteste delle opposizioni. Il mini ...

Dl Sicurezza al voto finale in Senato, chiesta la fiducia

Lo riporta ilgiornale.it: Piantedosi rimanda al mittente le accuse di "decreto antidemocratico" e le opposizioni presentano in Senato 933 emendamenti ...

Dl sicurezza, il governo pone la fiducia in Senato

Scrive corrieredellacalabria.it: ROMA Terminata la discussione generale nell’aula del Senato sul dl sicurezza, il governo ha posto la fiducia sul provvedimento. A prendere la parola il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca ...