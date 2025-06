Dl Sicurezza è legge | proteste e caos in Aula al Senato Meloni | Tuteliamo i cittadini

Il dl Sicurezza emerge come legge ufficiale, ma il clima in Aula è infuocato: proteste, tensioni e un sit-in storico delle opposizioni segnano questa fase politica. In un momento cruciale, il governo afferma di tutelare i cittadini, ma le piazze si preparano a scendere in strada per far sentire la propria voce. È il segnale di un paese diviso, dove ogni battaglia si gioca anche sui marciapiedi.

AGI - Il dl Sicurezza diventa legge con l'ok definitivo del Senato alla fiducia posta dal governo, ma in Aula, dove è (quasi) rissa, va in scena il primo sit-in della legislatura delle opposizioni, giusto in vista di un fine settimana in cui Pd, M5s e Avs porteranno in piazza il loro popolo, sia pure per sfilare "contro lo sterminio in corso a Gaza". Intanto, sul decreto che fa esultare la premier Meloni e il vicepremier leghista Matteo Salvini, le opposizioni promettono battaglia anche fuori dopo aver denunciato "l'umiliazione del Parlamento". Italia Viva e Azione prendono le distanze. Al flash mob non partecipa Italia Viva, che dichiara la sua totale contrarietà al provvedimento ma rivendica una postura "istituzionale". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dl Sicurezza è legge: proteste e caos in Aula al Senato. Meloni: "Tuteliamo i cittadini"

Il Piemonte approva la prima legge regionale per la sicurezza stradale - Il Piemonte segna un'importante svolta per la sicurezza stradale, approvando la prima legge regionale in Italia dedicata alla gestione delle infrastrutture stradali.

Cosa prevede il Decreto Sicurezza, diventato ufficialmente legge: Introduce il reato di occupazione abusiva delle case, punibile con la reclusione da 2 a 7 anni Istituisce pene severe per chi protesta pacificamente bloccando il traffico: carcere fino a un me Tweet live su X

Oggi gli italiani hanno perso un altro pezzo di libertà: il Decreto Sicurezza è diventato legge. Un insieme di regole ingiuste, punitive e pensate solo per fare propaganda, che non rendono davvero il Paese più sicuro. È un nuovo passo nel progetto di Giorgia M Tweet live su X