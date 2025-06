Dl Sicurezza è legge | proteste e caos in Aula al Senato Meloni | Tuteliamo i cittadini

Il decreto Sicurezza, approvato definitivamente dal Senato, segna un importante traguardo per il governo Meloni, che si dice impegnato a tutelare i cittadini. Tuttavia, l’Aula si trasforma in un campo di battaglia tra proteste e tensioni, mentre le opposizioni organizzano sit-in per esprimere il loro dissenso. In un clima di forte polarizzazione, la politica si prepara a un fine settimana di manifestazioni, tra passione e confronto acceso.

AGI - Il dl Sicurezza diventa legge con l'ok definitivo del Senato alla fiducia posta dal governo, ma in Aula, dove è (quasi) rissa, va in scena il primo sit-in della legislatura delle opposizioni, giusto in vista di un fine settimana in cui Pd, M5s e Avs porteranno in piazza il loro popolo, sia pure per sfilare "contro lo sterminio in corso a Gaza". Intanto, sul decreto che fa esultare la premier Meloni e il vicepremier leghista Matteo Salvini, le opposizioni promettono battaglia anche fuori dopo aver denunciato "l'umiliazione del Parlamento". Italia Viva e Azione prendono le distanze. Al flash mob non partecipa Italia Viva, che dichiara la sua totale contrarietà al provvedimento ma rivendica una postura "istituzionale". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dl Sicurezza è legge: proteste e caos in Aula al Senato. Meloni: "Tuteliamo i cittadini"

Il decreto sicurezza è legge. Al Senato forte scontro con le opposizioni:”Svolta autoritaria”.Seduta tesa prima del voto,che passa con 109 sì e 69 no.Berrino(FdI):”Le donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farlo,i bambini sono più sicuri in carc Tweet live su X

Chiariamoci: il ddl sicurezza non è né necessario né urgente. È la prova che a questo governo piace espropriare le Camere del loro ruolo. Decreto legge sicurezza e riforma della giustizia sono due provvedimenti che umiliano il parlamento e fanno carne da c Tweet live su X