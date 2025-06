Dl Sicurezza è legge festa dei senatori FdI | Lo Stato torna forte

Con 109 sì, il “Dl Sicurezza” diventa legge e segna una svolta decisa per la sicurezza del Paese. I senatori di FdI, festeggiando con entusiasmo, rinnovano l'impegno a rafforzare lo Stato e a mettere al centro le esigenze dei cittadini. Questo passo rappresenta un traguardo fondamentale nel percorso di restituire sicurezza e fiducia agli italiani, confermando che con determinazione si può tornare a scrivere una nuova pagina di sovranità e stabilità.

Con 109 sì del Senato il “ Dl Sicurezza” è ufficialmente legge. Fuori da Palazzo Madama i senatori di Fratelli d’Italia festeggiano subito dopo il voto con bandiere del partito e uno striscione con scritto: “Lo Stato torna forte”. “Con il decreto di sicurezza realizziamo uno dei punti più importanti del programma elettorale di Fratello d’Italia” dichiara il capogruppo FdI al Senato Lucio Malan. La sicurezza dei cittadini garantisce la loro libertà. Da oggi bambini, anziani, e donne che vogliono circolare da sole per le notte città sono più al sicuro”. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza è legge, festa dei senatori FdI: “Lo Stato torna forte”

Cosa prevede il Decreto Sicurezza, diventato ufficialmente legge: Introduce il reato di occupazione abusiva delle case, punibile con la reclusione da 2 a 7 anni Istituisce pene severe per chi protesta pacificamente bloccando il traffico: carcere fino a un me Tweet live su X

Oggi gli italiani hanno perso un altro pezzo di libertà: il Decreto Sicurezza è diventato legge. Un insieme di regole ingiuste, punitive e pensate solo per fare propaganda, che non rendono davvero il Paese più sicuro. È un nuovo passo nel progetto di Giorgia M Tweet live su X