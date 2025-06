Dl Sicurezza è legge Caos in Aula Meloni | Tuteliamo i cittadini

Il DL Sicurezza, diventato legge tra polemiche e caos in aula, segna un momento cruciale nel dibattito sulla sicurezza dei cittadini. Meloni e Piantedosi difendono l'iniziativa, mentre le opposizioni, con 933 emendamenti, gridano all'antidemocratico. Questo scontro riflette un trend più ampio: la crescente tensione tra esigenze di sicurezza e diritti civili. Qual è il prezzo che siamo disposti a pagare per sentirci al sicuro?

Piantedosi rimanda al mittente le accuse di "decreto antidemocratico" e le opposizioni presentano in Senato 933 emendamenti. Proteste e azioni di disturbo da Pd e M5s. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dl Sicurezza è legge. Caos in Aula. Meloni: "Tuteliamo i cittadini"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il Piemonte approva la prima legge regionale per la sicurezza stradale - Il Piemonte segna un'importante svolta per la sicurezza stradale, approvando la prima legge regionale in Italia dedicata alla gestione delle infrastrutture stradali.

Segui queste discussioni su X

FOTO | La protesta delle opposizioni contro il decreto legge sicurezza, senatori seduti a terra e cartelli. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/04/la-protesta-delle-opposizioni-contro-il-dl-sicurezza-senatori-seduti-a-terra-e-cartelli_b89a6934-305a- Tweet live su X

Renzi sta dicendo in Senato che i Servizi segreti sono stati legittimati dal decreto Sicurezza a fare un colpo di Stato a norma di legge. L'aveva sostenuto qualche giorno fa anche Boldrini. È proprio ciò che spiego nell'articolo di oggi su @PagellaPolitica https:// Tweet live su X