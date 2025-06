Dl Sicurezza è bagarre | i senatori delle opposizioni si siedono per terra | VIDEO

Scene di forte tensione in Senato, dove il dl Sicurezza scatenano una vera e propria bagarre. I senatori di opposizione hanno scelto un gesto clamoroso: sedersi per terra e gridare "vergogna". Questo sit-in non è solo una protesta, ma un segnale chiaro di come la questione della sicurezza stia polarizzando il dibattito politico italiano, riflettendo un clima di crescente divisione nel Paese. Rimanete sintonizzati per capire come evolverà questa situazione!

Sit in di protesta di alcuni senatori di opposizione in Aula alla ripresa dei lavori sul dl Sicurezza. Alcuni esponenti di M5S, Avs e Pd si sono seduti per terra nell'emiciclo dando le spalle ai banchi del governo e gridando "vergogna". Il presidente di palazzo Madama, Ignazio la Russa, ha inizialmente fatto proseguire i lavori. Quando è stata chiesta la riunione della conferenza dei capi gruppo, la seduta è stata sospesa. Alle 11.16, poi, l'intervento di Carlo Calenda. "Viviamo in un clima di insicurezza, alimentato costantemente dall'uso della cronaca a fini politici", ha premesso il leader di Azione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dl Sicurezza, è bagarre: i senatori delle opposizioni si siedono per terra | VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sicurezza, bagarre in Consiglio. Camporota finisce sotto attacco. Interviene Mezzetti: "Basta teatrini" - La sicurezza torna al centro del dibattito in consiglio, con Camporota nel mirino delle critiche. Mezzetti interviene schierandosi contro i "teatrini della politica": "È tempo di abbandonare le polemiche e unirsi per chiedere a Roma ciò di cui i nostri territori hanno bisogno, supportando le amministrazioni locali in modo costruttivo".

Approfondimenti da altre fonti

Dl Sicurezza, il voto finale in Senato | Protesta delle opposizioni sedute per terra: “Vergogna”. Ripresa la seduta

Scrive ilfattoquotidiano.it: È ripresa l’aula del Senato, con le dichiarazioni di voto sul dl sicurezza. La conferenza dei capigruppo, appena terminato, ha di fatto registrato le critiche al testo delle opposizioni, che hanno ...

Voto decreto sicurezza, bagarre in aula Senato

Da libero.it: L'aula del Senato teatro delle proteste delle opposizioni contro il decreto sicurezza.

Dl sicurezza: in Senato la protesta delle opposizioni, seduta sospesa

Come scrive msn.com: Il decreto oggi dovrebbe essere convertito in legge. Ad alimentare lo scontro anche le parole del senatore FdI Berrino: "Bimbi meglio in carcere che a casa con genitori che vanno a delinquere" ...