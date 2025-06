Dl Sicurezza convocata la Capigruppo

Tensioni in Senato: il Dl Sicurezza accende il dibattito politico! Dopo la protesta degli oppositori, che hanno fatto sentire la loro voce direttamente in Aula, si fa urgente una riflessione sul diritto di manifestare. In un periodo in cui le voci critiche si fanno sempre più forti, questa norma potrebbe rappresentare un precedente pericoloso. Unisciti al dialogo e scopri come questo potrebbe influenzare il nostro futuro democratico!

10.58 Aula sospesa in Senato e convocata la conferenza dei capigruppo, dopo la protesta di Pd, M5S e Avs. I rappresentanti delle opposizioni si sono seduti al centro dell'Aula, al grido di "Vergogna, vergogna", contro la norma del Dl che inasprisce le pene per i manifestanti che occupano strade. L'opposizione ha poi chiesto di convocare la conferenza dei capigruppo. Sul Dl Sicurezza il governo ha posto la fiducia; voto era atteso in mattinata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

