Dl Sicurezza approvato Tiani Siap | Poliziotti e cittadini più tutelati

L’approvazione del DL Sicurezza rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la tutela di cittadini e forze dell’ordine, offrendo strumenti più trasparenti ed efficaci contro la criminalità. Poliziotti e cittadini che affrontano quotidianamente sfide e minacce ora possono sentirsi più protetti e fiduciosi nel sistema. Questo nuovo quadro normativo segna un impegno concreto per restituire sicurezza e fiducia nel nostro Paese, garantendo un futuro più stabile e sicuro per tutti.

I poliziotti e i cittadini che vivono il disagio dei fenomeni criminogeni che delle forze di polizia si fidano perché ad esse si rivolgono quotidianamente per essere tutelati sono soddisfatti per l’approvazione del Dl Sicurezza che offre strumenti trasparenti e più efficaci per liberare cittadini e poliziotti oppressi dal libertinaggio e dall’impunità di condotte deplorevoli . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dl Sicurezza approvato, Tiani (Siap): Poliziotti e cittadini più tutelati

Governo vince sulla fiducia: approvato il decreto Sicurezza tra le polemiche. I nuovi reati - Il governo Meloni ha ottenuto la fiducia per il decreto Sicurezza con 201 voti a favore, nonostante le contestazioni delle opposizioni, che lo definiscono "liberticida e inutile".

C'è una disposizione del decreto Sicurezza, appena approvato, di cui si è parlato poco. Essa consente a componenti dei Servizi segreti di dirigere e organizzare associazioni con finalità eversive e di terrorismo. Qualcuno ha detto che così si legalizza il terroris

APPROVATO IL DECRETO SICUREZZA! Più tutele e poteri per le Forze dell'ordine, sgomberi immediati delle case occupate, pene più dure per le borseggiatrici e per i truffatori di anziani. Altre promesse mantenute!