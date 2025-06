Dl sicurezza approvato in Senato | derby di flash-mob in contemporanea di Lega e Fratelli d’Italia

Il parlamento ha dato il via libera definitivo al DL Sicurezza, approvato con fervore e in modo decisivo. Oggi, in Senato, si sono svolti anche due flash mob simultanei di Lega e Fratelli d’Italia, simbolo di un dibattito acceso e di forti prese di posizione. Dopo l’approvazione, i senatori hanno convocato la stampa per commentare questa svolta che cambierà le regole del nostro Paese, portando a nuove sfide e discussioni.

Il ddl Sicurezza, diventato poi decreto e approvato a colpi di voti di fiducia è legge. Oggi l'ultima votazione in Senato. 14 nuovi reati e diversi elevati inasprimenti di pena per chi compie occupazioni, manifestazioni non autorizzate, proteste e blocchi stradali. Al termine della votazione i senatori di Lega e Fratelli d'Italia hanno convocato la stampa fuori dal Senato e dato vita a due brevi manifestazioni distinte e separata da pochi metri di distanza per festeggiare l'approvazione del decreto. "Sulla sicurezza la Lega non si batte" afferma il capogruppo Massimiliano Romeo quando si ritrova a pochi metri dalla manifestazione dei parlamentari di Fratelli d'Italia.

Governo vince sulla fiducia: approvato il decreto Sicurezza tra le polemiche. I nuovi reati - Il governo Meloni ha ottenuto la fiducia per il decreto Sicurezza con 201 voti a favore, nonostante le contestazioni delle opposizioni, che lo definiscono "liberticida e inutile".

APPROVATO IL DECRETO SICUREZZA! Più tutele e poteri per le Forze dell'ordine, sgomberi immediati delle case occupate, pene più dure per le borseggiatrici e per i truffatori di anziani. Altre promesse mantenute!

Il decreto Sicurezza è passato in Senato con la fiducia, chiesta dal governo, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione. Approvato dalla Camera il 29 maggio scorso, il dl è diventato legge. Forte tensione in Aula, tra risse sfiorate e seduta sospesa.