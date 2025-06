Dl sicurezza al voto finale seduta sospesa dopo pochi minuti | senatori seduti per terra per protestare

Il clima teso in Senato segna un momento di rottura nel dibattito politico italiano. Le opposizioni, sedute a terra in segno di protesta contro il dl Sicurezza, urlano la loro indignazione, evidenziando un crescente dissenso pubblico su questioni cruciali come diritti e libertà. Questo gesto simbolico è più di una semplice manifestazione: rappresenta un'onda di cambiamento che attraversa il paese, spingendo per un confronto reale su temi che coinvolgono tutti noi.

AGI - Sit in di protesta delle opposizioni nell'Aula del Senato alla ripresa dei lavori sul dl Sicurezza. Seduti per terra nell'emiciclo gli esponenti delle minoranze danno le spalle ai banchi del governo e scandiscono "vergogna" e "pagliacci". A presiedere è il presidente di palazzo Madama, Ignazio la Russa che sospende la seduta. A terra anche alcuni capigruppo di M5s, Pd e Avs. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha convocato la conferenza dei capigruppo. A chiederla sono state le opposizioni che hanno protestato in Aula contro il decreto Sicurezza. Piantedosi: "Nessun impatto sul sistema carceri". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dl sicurezza al voto finale, seduta sospesa dopo pochi minuti: senatori seduti per terra per protestare

Blindato al voto il decreto sicurezza. Sulla custodia cautelare vince Nordio, l’emendamento Costa diventa un odg - Il decreto sicurezza ha superato il voto con una versione blindata, grazie al guardasigilli Nordio, che rivendica il merito di aver inasprito le regole sulla custodia cautelare.

#LiveIn Milano. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Il decreto sicurezza è di importanza strategica. E' un provvedimento molto importante per il governo e con il voto di oggi lo portiamo a casa" ? https://tinyurl.com/4bttekuk Tweet live su X

Mentre oggi il DL sicurezza approda in Senato pubblichiamo l'intervento in dichiarazione di voto finale della scorsa settimana alla Camera dell'On. @bobogiac Tweet live su X

