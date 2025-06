Dl sicurezza al voto finale | nessun esame degli emendamenti è protesta La Russa | Aula semivuota per usare un eufemismo

Il DL Sicurezza è pronto per il voto finale, ma la polemica infiamma l'Aula, semivuota per usare un eufemismo. Con il governo che ha posto la fiducia, 131 emendamenti sono stati ignorati, scatenando le proteste della opposizione. È emblematico di un periodo in cui il dibattito democratico sembra sacrificato sull’altare della rapidità legislativa. Ma quali saranno le reali conseguenze su un sistema carcerario già fragile? Il futuro è incerto.

Il governo ha posto ieri sera la fiducia sul provvedimento: non è stata esaminata neanche una delle 131 proposte di modifica. Piantedosi: nessun impatto su sistema carceri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dl sicurezza al voto finale: nessun esame degli emendamenti, è protesta. La Russa: «Aula semivuota, per usare un eufemismo»

Blindato al voto il decreto sicurezza. Sulla custodia cautelare vince Nordio, l’emendamento Costa diventa un odg - Il decreto sicurezza ha superato il voto con una versione blindata, grazie al guardasigilli Nordio, che rivendica il merito di aver inasprito le regole sulla custodia cautelare.

Mentre oggi il DL sicurezza approda in Senato pubblichiamo l'intervento in dichiarazione di voto finale della scorsa settimana alla Camera dell'On. @bobogiac Tweet live su X

Dobbiamo dirlo noi al Presidente del Consiglio che tale gesto corrisponde a non recarsi al seggio?Dobbiamo dirglielo noi che disturberà solo le operazioni di voto oltre a far scattare le misure di sicurezza adeguate alla sua presenza e del tutto inutili?Cosa vor Tweet live su X

Dl Sicurezza al voto finale in Senato, chiesta la fiducia

ilgiornale.it scrive: Piantedosi rimanda al mittente le accuse di "decreto antidemocratico" e le opposizioni presentano in Senato 933 emendamenti ...

Dl sicurezza, il governo pone la questione di fiducia al Senato. Alle 12 il voto finale, in Aula anche Piantedosi

Come scrive quotidiano.net: ll decreto è stato incardinato oggi e licenziato in una seduta lampo dalle commissioni dove non è stata esaminata neanche una delle 131 proposte di modifica, tra le proteste delle opposizioni. Il mini ...

Decreto sicurezza, il voto finale al Senato. Proteste delle opposizioni

repubblica.it scrive: Il dl introduce 14 nuovi reati e 9 aggravanti: tra i provvedimenti, divieto di produzione, commercio e trasporto della cannabis light, inasprimento delle pene per i reati di lesioni, resistenza e ...