Dl sicurezza al voto finale caso in Aula | senatori per terra Lavori sospesi

Il dibattito sul DL Sicurezza si infiamma, con senatori che protestano e l’aula in subbuglio. Il ministro Piantedosi respinge le accuse di antidemocraticità, mentre le opposizioni sfoderano 933 emendamenti. Questa situazione riflette un trend crescente nel panorama politico italiano: la polarizzazione delle opinioni. In un clima così teso, il futuro del nostro sistema è davvero in discussione. Resta da vedere se il governo troverà un compromesso.

Piantedosi rimanda al mittente le accuse di "decreto antidemocratico" e le opposizioni presentano in Senato 933 emendamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dl sicurezza al voto finale, caso in Aula: senatori per terra. Lavori sospesi

Blindato al voto il decreto sicurezza. Sulla custodia cautelare vince Nordio, l’emendamento Costa diventa un odg - Il decreto sicurezza ha superato il voto con una versione blindata, grazie al guardasigilli Nordio, che rivendica il merito di aver inasprito le regole sulla custodia cautelare.

#LiveIn Milano. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Il decreto sicurezza è di importanza strategica. E' un provvedimento molto importante per il governo e con il voto di oggi lo portiamo a casa" ? https://tinyurl.com/4bttekuk Tweet live su X

Mentre oggi il DL sicurezza approda in Senato pubblichiamo l'intervento in dichiarazione di voto finale della scorsa settimana alla Camera dell'On. @bobogiac Tweet live su X

Dl Sicurezza al voto finale in Senato, chiesta la fiducia

Segnala msn.com: Piantedosi rimanda al mittente le accuse di "decreto antidemocratico" e le opposizioni presentano in Senato 933 emendamenti ...

Dl sicurezza, il governo pone la questione di fiducia al Senato. Alle 12 il voto finale, in Aula anche Piantedosi

msn.com scrive: ll decreto è stato incardinato oggi e licenziato in una seduta lampo dalle commissioni dove non è stata esaminata neanche una delle 131 proposte di modifica, tra le proteste delle opposizioni. Il mini ...

Decreto sicurezza, il voto finale al Senato. Proteste delle opposizioni

Come scrive repubblica.it: Il dl introduce 14 nuovi reati e 9 aggravanti: tra i provvedimenti, divieto di produzione, commercio e trasporto della cannabis light, inasprimento delle pene per i reati di lesioni, resistenza e ...