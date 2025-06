Dl Sicurezza 2025 oggi fiducia e votazione finale in Senato

Oggi, il Senato si prepara a votare la fiducia sul DL Sicurezza 2025, un provvedimento che sta facendo discutere e accende i riflettori sulla crescente tensione tra governo e opposizione. Interessante notare come questo dibattito rimandi a un clima di polarizzazione sempre più evidente nella politica italiana, dove la questione della sicurezza diventa strumento di battaglia ideologica. Riuscirà il governo a dare una svolta decisiva? La risposta è alle porte!

Il testo del dl Sicurezza è arrivato al Senato per la fiducia dopo l’approvazione alla Camera della scorsa settimana. Il provvedimento approda davanti all’assemblea di Palazzo Madama senza mandato al relatore e senza che in commissione sia stato discusso nessuno dei 131 emendamenti presentati dalle opposizioni che in aula protestano contro “l’ennesima forzatura”. Pd su dl Sicurezza: “Governo mina democrazia e reprime dissenso”. “Il 48Âş decreto-legge di questa legislatura arriva in Aula con un metodo che calpesta il Parlamento e aggira il confronto democratico. Come diceva RodotĂ , il Parlamento non è un orpello, bensì il luogo del confronto e del dissenso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza 2025, oggi fiducia e votazione finale in Senato

Sicurezza sul lavoro oggi alla Fiera - Oggi alla fiera di Cesena, Sicim presenta un'importante iniziativa sulla sicurezza sul lavoro. Dalle 14, otto stand offriranno attivitĂ interattive e informative, consentendo ai partecipanti di acquisire conoscenze e pratiche fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

Il DL Sicurezza non ferma la protesta. Oggi azioni in 12 città chiedere l’azzeramento dell’IVA sui beni essenziali. Se il governo continua ad ignorare la crisi che stiamo vivendo, risponderemo con un boicottaggio di massa. Aderisci anche tu! Tweet live su X

Mentre oggi il DL sicurezza approda in Senato pubblichiamo l'intervento in dichiarazione di voto finale della scorsa settimana alla Camera dell'On. @bobogiac Tweet live su X

