Dl Sicurezza 2025 cosa prevede il testo e quando entra in vigore

Il dl Sicurezza 2025, in vigore dal 12 aprile, segna un cambiamento radicale nel panorama normativo italiano con l'introduzione di 14 nuovi reati e aggravanti. Questo provvedimento, oltre a suscitare feroci polemiche, riflette una crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica nel nostro paese. È interessante notare come, mentre ci si concentra su nuove misure punitive, il dibattito sul bilanciamento tra sicurezza e diritti civili diventi sempre più acceso. Resta da vedere come reagirà l

Entrato in vigore dal 12 aprile 2025, ecco cosa prevede il testo del cosiddetto dl Sicurezza che reca ‘disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario’. Introduce 14 nuovi reati e varie aggravanti. Il decreto è oggetto di forti proteste da parte delle opposizioni sia in aula che fuori e che il governo ha blindato con il voto di fiducia sia alla Camera che al Senato. Dl sicurezza, le norme. Lotta a terrorismo e criminalità organizzata. Il decreto introduce nuove fattispecie di reato, come la detenzione di materiale con finalità di terrorismo che viene punita con la reclusione da 2 a 6 anni, e la diffusione online di istruzioni per compiere atti violenti o sabotaggi (art. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza 2025, cosa prevede il testo e quando entra in vigore

