Dl Pnrr Tassinari FI | Investimento strategico per rendere sistema educativo più competitivo

Il DL PNRR rappresenta un investimento strategico per il futuro dell'istruzione italiana, trasformando le scuole in veri e propri laboratori sociali. In un'epoca in cui le disuguaglianze crescono, questo decreto non è solo burocrazia, ma una fondamentale spinta verso una formazione più equa e inclusiva. Immaginate un sistema educativo che forgia cittadini consapevoli: è ora di agire per costruire il domani!

"La scuola è molto più che un luogo di trasmissione del sapere, è un laboratorio sociale, è il primo argine contro le disuguaglianze, è la culla della cittadinanza democratica ed è per questo che il decreto Dl Pnrr non è una sterile raccolta di adempimenti, ma, al contrario, un atto politico di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Dl Pnrr, Tassinari (FI): "Investimento strategico per rendere sistema educativo più competitivo"

Segui queste discussioni su X

CiMET (@CiMETCentre) Tweet live su X

Fabio Tassinari (@FabioTassinari1) Tweet live su X

Costanza Galanti (@cosgalanti) Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Dl pa bis, Tassinari (FI): boccata d’ossigeno, norma su pensioni complementari giusta

Si legge su 9colonne.it: Dopo il voto, la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari allarga il concetto ... ad affrontare le scadenze molto impellenti del Pnrr, per cui verrà dato sicuramente ossigeno alle amministrazioni”.

Dl Pnrr. La Lega chiede di sopprimere l’adesione al green pass Oms e FI di eliminare il taglio ai fondi per messa in sicurezza ospedali

Secondo quotidianosanita.it: Queste solo due delle diverse richieste di modifica presentate, rispettivamente, da Forza Italia e Lega in commissione Bilancio alla Camera per l'esame del decreto Pnrr. Richiesti cambiamenti ...

Il decreto sul Pnrr passa alla Camera dopo un "inconveniente" su un Odg

Lo riporta msn.com: AGI - L'Aula della Camera ha approvato il Dl Pnrr con 139 voti favorevoli e nessun voto contrario. Gli astenuti sono stati 54. Il provvedimento, "recante disposizioni urgenti in materia di lavoro ...