Il secondo giro di audizioni sul dl Infrastrutture alla Camera svela tensioni e criticità che potrebbero influenzare il futuro dei nostri trasporti. Con un governo che cerca di rispondere alle sfide ambientali e di sviluppo, i rilievi sono più che mai opportuni. In un periodo in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico, ogni decisione potrebbe essere cruciale per il nostro futuro. Riuscirà il governo a trovare un equilibrio?

Secondo giro di audizioni oggi in Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera per il dl Infrastrutture approvato in Cdm il 19 maggio scorso e pubblicato in Gazzetta due giorni dopo. L'esame del provvedimento è cominciato ieri con più di un segno rosso sui provvedimenti che il governo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Dl Infrastrutture, secondo giro di audizioni alla Camera: i rilievi di "Invece del Ponte"

Dl Infrastrutture, inizia l'esame alla Camera. Ma arrivano i rilievi del Servizio Studi

Riporta ilsole24ore.com: In un dossier di documentazione i tecnici di Montecitorio sottolineano alcune criticità sull'uso della decretazione d'urgenza. Intanto parte il primo giro di audizioni ...

Dl Infrastrutture, Confcommercio, bene fondi autotrasporto

ansa.it scrive: Incassate le risorse per aiutare l'autotrasporto a rinnovare il settore verso una maggiore sostenibilità, Confcommercio, oggi in audizione davanti alle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera ch ...

DL Infrastrutture 2025, novità per le zone di accelerazione delle rinnovabili

Segnala rinnovabili.it: Il DL Infrastrutture 2025 interviene sulle norme del Testo Unico FER, modificandola le disposizioni sulle zone di accelerazione.