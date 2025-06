Divieto del cellulare nelle scuole superiori e stop ai social sotto i 15 anni | le nuove proposte del ministro Valditara

Il ministro Giuseppe Valditara presenta una vera rivoluzione nelle scuole italiane: stop ai cellulari e ai social per gli under 15, per proteggere i giovani dai rischi digitali. Un intervento deciso che mira a favorire concentrazione, socializzazione autentica e benessere psicologico tra gli studenti. Ma questa proposta sarà davvero la soluzione definitiva? Scopriamo insieme cosa potrebbe cambiare nel panorama scolastico italiano e europeo.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha lanciato una vera e propria rivoluzione digitale nelle scuole italiane ed europee. Ospite della trasmissione “Cinque Minuti” su Rai Uno, ha annunciato in anteprima una misura che potrebbe cambiare radicalmente le abitudini degli studenti: “Per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l’uso del cellulare anche per le scuole superiori”. Ma non è tutto. Valditara ha spiegato di aver portato a Bruxelles una proposta di raccomandazione per estendere il divieto di utilizzo del cellulare a tutte le scuole dell’Unione Europea. “La proposta ha già raccolto un grande consenso da parte di Paesi come Francia, Svezia e altri”, ha sottolineato il ministro, evidenziando la portata internazionale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Divieto del cellulare nelle scuole superiori e stop ai social sotto i 15 anni: le nuove proposte del ministro Valditara

