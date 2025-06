Disordini Marassi i sindacati | Casi di stupro nelle carceri sono numerosi ma non denunciati per paura

I disordini a Marassi, scaturiti da gravi episodi di violenza tra detenuti, rivelano un problema nascosto e spesso ignorato: i numerosi casi di stupro nelle carceri italiani. La paura, il silenzio e l'omertà nascondono una realtà inquietante, dove le vittime raramente trovano voce. A mettere in luce questa piaga sociale è Aldo, che chiede con forza interventi concreti e tutela per chi subisce in silenzio.

I casi di violenza sessuale nelle carceri - come quello compiuto tra detenuti¬†da cui sarebbe partita la rivolta di questo pomeriggio a Marassi - sono molto pi√Ļ numerosi di quel che si pensa,¬†ma raramente vengono denunciati. A puntare i riflettori sugli stupri negli istituti penitenziari √®¬†Aldo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Disordini Marassi, i sindacati: ‚ÄúCasi di stupro nelle carceri sono numerosi ma non denunciati per paura"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Carceri: disordini al Marassi di Genova, ci sarebbero feriti - La tensione nelle carceri italiane continua a rappresentare un tema caldo e controverso, che riflette le sfide del nostro sistema penale.

Segui queste discussioni su X

#Genova Rivolta nel carcere di #Marassi. Sul posto numerose ambulanze e forze dell'ordine. Ci sarebbe un agente ferito in codice giallo. I detenuti avrebbero preso possesso di una sezione, creando disordini. Fuori dal carcere agenti in tenuta antisommoss Tweet live su X

#Rivolta nel #carcere di #Marassi, a #Genova. Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni ci sarebbe al momento un agente ferito in codice giallo. Secondo le prime informazioni decine di Tweet live su X