Disney Italia Showcase palinsesti Disney+ cosa vedremo | da Italia’s Got Talent ai film passando per il calcio e le serie tv

Il Disney Italia Showcase di Milano ha svelato un universo di emozioni: dai film attesi alle nuove serie TV, passando per sport e talent show. Con un palinsesto ricco e variegato, Disney punta a conquistare il cuore degli italiani, riflettendo il trend crescente di contenuti diversificati. Un punto interessante? L'integrazione di eventi sportivi nel mondo Disney, che promette di unire generazioni e passioni. Preparati a vivere la magia come mai prima d’ora!

Presso la cornice del Teatro Alcione di Milano, The Walt Disney Company Italy ha messo in scena il suo primo Disney Italia Showcase, mostrando alla stampa e ai vari addetti ai lavori tutto quello che vedremo durante i prossimi mesi al cinema e in streaming su Disney+. Durante la serata sono state anticipate anche tante novità che riguardano il parco di divertimenti Disneyland Paris e le crociere tematiche. Disney Italia Showcase, palinsesti Disney+. A Daniel Frigo, CEO e Country Manager dell’azienda, il compito di introdurre la serata insieme a un ospite d’eccezione: Topolino. Parlando proprio del personaggio più iconico del mondo Disney, Frigo dichiara: “Topolino in Italia ha avuto un impatto immenso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Disney Italia Showcase, palinsesti Disney+, cosa vedremo: da Italia’s Got Talent ai film, passando per il calcio e le serie tv

Altre letture consigliate

Novità Disney Italia Showcase: cosa è stato presentato a Milano - A Milano si è svolto il Disney Italia Showcase, un evento esclusivo in cui The Walt Disney Company ha presentato le sue ultime novità nel campo del cinema, della televisione e dell'intrattenimento digitale.

Segui queste discussioni su X

Perché gli anglofoni continuano a parlare in inglese anche in Italia? Non si accorgono che è respingente? Esempio: Daniel Frigo, country manager di Disney, parla benissimo in italiano, ma pensa sia figo dire una frase in italiano e una in inglese. Cringe! https Tweet live su X

Il calendario aggiornato della strategia Disney 2025/26 - tra piattaforma sempre più spinta ai danni di un cinema Cenerentola - così come annunciato al primo evento pensato per gli inserzionisti organizzato dalla sede italiana #DisneyShowcase. Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Disney+, tutte le novità in arrivo a giugno: dal cartoon Elio a Italia's Got Talent, film e serie. Il palinsesto estivo

Secondo msn.com: Teatro Alcione, Milano. L'occasione è di quelle importanti: il primo Disney Italia Showcase presentato da The Walt Disney Company Italia. Evento ...

Disney fa il primo Showcase, fari su Elio, IGT e la Champions femminile

Da msn.com: Disney fa il primo Showcase a Milano, con il country manager Daniele Frigo e i vertici italiani. Fari per Elio, IGT, Champions femminile ...

Vi portiamo al "Disney Italia Showcase": tutte le novità in arrivo sulla piattaforma

Secondo today.it: Per la prima volta The Walt Disney Company Italia ha presentato a Milano le prossime uscite cinematografiche e non solo ...