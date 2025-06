Discarica di Raibano in fiamme il sindaco Ugolini | Chiediamo di vigilare sulla sicurezza dell’impianto

Un incendio alla discarica di Raibano ha acceso l’allarme tra i cittadini e le autorità locali. Il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, e l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia hanno convocato un vertice con Herambiente per garantire la massima sicurezza dell’impianto. L’obiettivo è prevenire futuri incidenti e tutelare la salute pubblica. La trasparenza e l’impegno delle istituzioni sono fondamentali per affrontare questa emergenza e rassicurare la comunità.

Il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, e l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia hanno tenuto un summit, in videoconferenza, con l’amministratore delegato di Herambiente, Andrea Ramonda. Erano presenti in videcollegamento anche ingegnere Paolo Cecchin, direttore produzione Herambiente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Discarica di Raibano in fiamme, il sindaco Ugolini: "Chiediamo di vigilare sulla sicurezza dell’impianto"

