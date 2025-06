Discarica a cielo aperto in zona stazione

La discarica a cielo aperto nella zona sud della stazione di San Benedetto è un campanello d'allarme per la comunità. In un periodo in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico, questa situazione mette in luce l'importanza di prendersi cura degli spazi urbani. I residenti chiedono azioni rapide per ripristinare decoro e sicurezza. È tempo di unire le forze per una città più pulita e vivibile!

La zona sud della stazione ferroviaria di San Benedettoè al centro di una crescente polemica. Tra gli edifici inutilizzati che si trovano a ridosso dello scale, in una zona recintata e in teoria chiusa al pubblico, si è formata una discarica a cielo aperto che sta generando preoccupazione tra residenti, pendolari e cittadini. La situazione, denunciata da tempo, appare in continuo peggioramento. Sotto accusa lo stato di abbandono, che ha favorito il deposito incontrollato di rifiuti: sacchi di immondizia, resti di cibo, bottiglie, abiti e oggetti ingombranti si accumulano all’interno di un’area che, seppur recintata, è evidentemente facilmente accessibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Discarica a cielo aperto in zona stazione"

