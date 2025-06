Dirotta Su Cuba | in vinile lo storico primo album

Un viaggio nel passato e nel cuore della musica italiana: i Dirotta Su Cuba celebrano tre decenni di successi con una sorpresa imperdibile. La loro storica prima pubblicazione, “Dirotta su Cuba”, torna in un’edizione speciale in vinile colorato, pronta a conquistare nuovi e vecchi fan. Un’occasione unica per riscoprire le sonorità che hanno segnato un’epoca. Preparatevi a rivivere quei momenti magici, perché il viaggio musicale sta per ricominciare…

ROMA – In occasione del 30 anniversario dagli esordi i Dirotta Su Cuba sorprendono tutti i fan, gli appassionati ed i collezionisti. E' disponibile la riedizione in Vinile Colorato di "Dirotta su Cuba". Il primo disco dell'omonima band di successo esce per la prima volta su Vinile pubblicato e distribuito da Warner in tutti negozi.

Dirotta su Cuba a Roma Summer Festival 2025 - Dirotta su Cuba con "Gelosia" e il "30thBday, Let’s Celebrate Tour" arrivano il 12 luglio alla Casa del Jazz per Roma Summer Fest 2025.

