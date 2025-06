DIRETTA Calciomercato Correa vicino al Botafogo | le news di mercoledì 4 giugno LIVE

Il calciomercato è nel pieno del fermento e le news di oggi non deludono: Correa si avvicina al Botafogo, mentre le big italiane sono in fermento tra rumors, trattative e colpi di scena. Con il mercato che si infiamma, ogni giornata può riservare sorprese e ufficialità sorprendenti. Resta con noi per scoprire tutte le ultime novità e non perdere neanche un aggiornamento su questa finestra di mercato ricca di emozioni!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Cesc Fabregas (LaPresse) – Calciomercato.it L’addio di Simone Inzaghi all’ Inter ha catalizzato ovviamente l’attenzione nella giornata di martedì, con il tecnico piacentino che oggi volerà a Parigi per definire l’accordo con l’ Al-Hilal. Il club nerazzurro punta Fabregas per la panchina e tratta con il Como per liberare lo spagnolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, Correa vicino al Botafogo: le news di mercoledì 4 giugno LIVE

Calciomercato, il Milan saccheggia una diretta concorrente: che colpi! - Il Milan è pronto a movimentare il calciomercato estivo 2025 con colpi da non sottovalutare. Dopo aver messo nel mirino una diretta concorrente, i rossoneri puntano a una vera e propria rivoluzione, destinata a sorprendere tifosi e avversari.

#Inter-Simone #Inzaghi, addio ufficiale: va all’#AlHilal. Il messaggio d’addio del tecnico e il comunicato della società Le news in diretta #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Tweet live su X

Quante novità! Succede di tutto nel #calciomercato degli allenatori, ne parliamo in diretta ora: https://youtube.com/live/-AhCKbQViBQ… INTERVIENI COL TUO MESSAGGIO! Tweet live su X