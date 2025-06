Dimmi La Verità | Claudio Antonelli | Anche Giorgia Meloni tra gli ospiti del Giorno della Verità

Nel talk di oggi, #DimmiLaVerità, Claudio Antonelli ci svela i retroscena dell'atteso incontro tra il premier italiano e Emmanuel Macron. Tra sorprese e dichiarazioni importanti, anche Giorgia Meloni ha lasciato il suo commento nel dibattito. Resta con noi per scoprire cosa è successo davvero e quali sono le conseguenze di questa giornata cruciale per l’Italia e l’Europa. Continua a leggere…

Ecco #DimmiLaVerità del 4 e giugno 2025. Il nostro vicedirettore Claudio Antonelli ci fa il riepilogo dell'incontro di ieri tra il premier italiano e il presidente francese, Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Claudio Antonelli: «Anche Giorgia Meloni tra gli ospiti del Giorno della Verità»

