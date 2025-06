Dimesso il bambino palestinese curato al Papa Giovanni

Il piccolo Fadl, il bimbo palestinese curato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, torna a casa. La sua storia, segnata da speranza e resilienza, risuona in un contesto globale in cui le crisi umanitarie ci interpellano. La visita del ministro Tajani sottolinea l'importanza della solidarietà internazionale. Un punto interessante? Fadl è simbolo di come la cura e l'umanità possano superare le barriere, anche nei momenti più bui.

Bergamo. Il piccolo Fadl, bimbo palestinese curato a Bergamo, è stato dimesso dal Papa Giovanni. Il bambino, che nei giorni scorsi aveva ricevuto la visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha ricevuto cure all’ospedale cittadino dopo essere stato evacuato dalla Striscia di Gaza, martoriata dal conflitto che sta devastando l’area in Medio Oriente. Raccontando dell’incontro con lui, il titolare della Farnesina aveva affermato: “Fadl mi ha accolto con un ‘Grazie Italia’ e mi ha regalato un tricolore disegnato da lui. Caro Fadl, sono io a ringraziare te. Che Dio benedica la tua vita”. Fadl era stato ricoverato al Papa Giovanni lo scorso 14 maggio: ad appena dieci anni ha già vissuto l’orrore della guerra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dimesso il bambino palestinese curato al Papa Giovanni

