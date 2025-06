DiMartedì Luca e Paolo deridono Elly Schlein | Ma vai al mare no?

L'ironia affilata di Luca e Paolo su Elly Schlein a DiMartedì fa sorridere, ma nasconde una realtà più profonda: la politica italiana è in fermento. Il confronto tra i leader sta prendendo pieghe inaspettate, dove il sarcasmo diventa un modo per affrontare temi delicati come il referendum. E mentre Matteo Renzi ride, ci chiediamo: quale sarà il prossimo capitolo di questo dibattito? La scena politica è un palcoscenico, e noi siamo solo spettatori.

Se la ride di gusto anche Matteo Renzi, dallo studio di DiMartedì su La7. Nella tradizionale copertina satirica del talk condotto da Giovanni Floris, i comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu prendono di mira Elly Schlein sbertucciandola allegramente sul referendum. La polemica delle ultime ore è relativa alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che l'8 e 9 giugno si recherà ai seggi ma non ritirerà le schede. Un modo per rivendicare l'importanza della partecipazione alla vita democratica e, insieme, complicare il raggiungimento del quorum mettendo così a forte rischio l'esito dei quesiti proposti da Maurizio Landini e dalle opposizioni.

