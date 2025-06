DiMartedì Elsa Fornero contro Salvini | Stoltezza dei provvedimenti

Elsa Fornero, ex ministra del Lavoro, lancia un avvertimento: il piano di Salvini per anticipare le pensioni rischia di aggravare la precarietà dei giovani. In un Paese dove i pensionati aumentano e i posti stabili scarseggiano, la questione pensionistica diventa cruciale. Il suo appello sottolinea un trend preoccupante: come garantire un futuro dignitoso per le nuove generazioni? Scopriamo insieme le implicazioni di queste scelte politiche!

"Ci saranno sempre meno giovani, magari avranno anche un lavoro precario e avremo sempre più pensionati e il signor Salvini vuole mandare prima in pensione le persone. Cosa fa? Paga le persone di tasca sua?": Elsa Fornero lo ha detto in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, parlando del tema pensioni con l'addio a quota 103 e il rischio di smettere di lavorare più tardi. "Quello del governo è un percorso che mette in risalto la stoltezza dei provvedimenti che hanno dietro la spinta di Salvini - ha proseguito la Fornero sparando a zero contro il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - DiMartedì, Elsa Fornero contro Salvini: "Stoltezza dei provvedimenti"

