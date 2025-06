Diletta Leotta mette in punizione la figlia Aria di 19 mesi Cos’è accaduto?

Diletta Leotta, icona del calcio e ora anche mamma, ha condiviso un momento unico nel podcast “Storie oltre le stories”: ha messo in punizione la sua piccola Aria, di soli 19 mesi! La ragione? Un episodio esilarante durante il pasto. Questo aneddoto ci ricorda che anche le mamme celebri affrontano le sfide quotidiane della genitorialità. Curioso sapere come gestisce questa nuova avventura!

Diletta Leotta, volto noto nel mondo delle trasmissioni calcistiche, ha rivelato a Valentina Ferragni nel podcast “Storie oltre le stories” un aneddoto. Qualche giorno fa, la conduttrice di Dazn ha messo per la prima volta in punizione sua figlia Aria, di 19 mesi. Per quale motivo? La piccola, avuta con Loris Karius, mentre stava mangiando, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Altre letture consigliate

Spot U-Power con Diletta Leotta sospeso dopo la segnalazione di Selvaggia Lucarelli: cosa è successo - Lo spot U-Power con Diletta Leotta è stato sospeso dopo una segnalazione di Selvaggia Lucarelli. Questo episodio mette in luce il delicato equilibrio tra creatività pubblicitaria e sensibilità sociale, rivelando come le scelte comunicative possano scatenare polemiche e reazioni inattese.

Segui queste discussioni su X

De Laurentiis a Diletta Leotta: "Sei più sollevata adesso"? La presentatrice: "Sì, sì". Il Presidente: "Che bello il quarto Scudetto, sono molto più leggero. Conte resta? Mai dire mai. Gli allenatori hanno una personalità che deve essere rispettata. Non bisogna for Tweet live su X

Contro la paternalistica censura dello spot con Diletta Leotta, in cui un bambino resta a bocca aperta davanti a una cantante in minigonna. La sessualità viene schiacciata dal controllo sociale, ma senza turbamenti non si cresce mai. Di @AntonioGurrado Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Diletta Leotta, mette in punizione la figlia Aria di 19 mesi. Cos’è accaduto?

Scrive dailynews24.it: Diletta Leotta ha raccontato nel podcast “Storie oltre le stories” di aver messo messo per la prima volta in punizione sua figlia Aria, di 19 mesi.

Diletta Leotta perde le staffe, punizione alla figlia di 19 mesi: cos’ha fatto

Segnala msn.com: Diletta Leotta, intervistata da Valentina Ferragni,, spiega di aver messo in punizione la figlia di 19 mesi L'articolo Diletta Leotta perde le staffe, punizione alla figlia di 19 mesi: cos’ha fatto pr ...

Diletta Leotta, crisi superata con Loris Karius: complici e affiatati in vacanza a Ibiza con la piccola Aria

Lo riporta msn.com: Altro che crisi. Tra Diletta Leotta e Loris Karius l'amore sembra andare a gonfie vele. Lo confermano le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha paparazzato la coppia a Ibiza. Terminati ...