Diletta Leotta e Loris Karius scongiurata la crisi a Ibiza

Diletta Leotta e Loris Karius smentiscono le voci di crisi e si godono una vacanza a Ibiza in famiglia. Tra sorrisi e momenti di affetto con la piccola Aria, la coppia dimostra che l’amore vince sempre, anche sotto pressione. Questo è un chiaro segnale in un'epoca in cui le relazioni sono messe alla prova dai social media. Un amore autentico può superare ogni tempesta! Scopri i dettagli della loro dolce fuga.

La coppia, nonostante le voci di crisi, si mostrano piĂą uniti che mai durante una vacanza in famiglia a Ibiza, tra sorrisi, affetto e momenti di relax con la piccola Aria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Diletta Leotta e Loris Karius, scongiurata la crisi a Ibiza

Spot U-Power con Diletta Leotta sospeso dopo la segnalazione di Selvaggia Lucarelli: cosa è successo - Lo spot U-Power con Diletta Leotta è stato sospeso dopo una segnalazione di Selvaggia Lucarelli. Questo episodio mette in luce il delicato equilibrio tra creatività pubblicitaria e sensibilità sociale, rivelando come le scelte comunicative possano scatenare polemiche e reazioni inattese.

De Laurentiis a Diletta Leotta: "Sei più sollevata adesso"? La presentatrice: "Sì, sì". Il Presidente: "Che bello il quarto Scudetto, sono molto più leggero. Conte resta? Mai dire mai. Gli allenatori hanno una personalità che deve essere rispettata. Non bisogna for Tweet live su X

Contro la paternalistica censura dello spot con Diletta Leotta, in cui un bambino resta a bocca aperta davanti a una cantante in minigonna. La sessualitĂ viene schiacciata dal controllo sociale, ma senza turbamenti non si cresce mai. Di @AntonioGurrado Tweet live su X

