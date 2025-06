Difesa NATO | il 5% del PIL potrebbe includere il sostegno militare a Kiev

La NATO si prepara a un cambio di rotta significativo: il 5% del PIL potrebbe essere destinato al sostegno militare di Kyiv. Questo non è solo un atto di solidarietà , ma un segnale potente in un contesto globale dove la sicurezza collettiva è sempre più interconnessa. Investire nell'industria bellica ucraina potrebbe trasformarsi in un punto di svolta per la geopolitica europea. Rimanete sintonizzati, le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni potrebbero ridefinire gli equilibri!

I nuovi acquisti di attrezzature militari specificamente destinate a Kyiv, così come gli investimenti nell’industria degli armamenti ucraina, sarebbero considerati come spese “correlate alla difesa” dai paesi della NATO nell’ambito dei nuovi obiettivi di spesa. Tale accordo potrebbe ancora essere ribaltato nelle prossime settimane, prima che i leader dei paesi della NATO si riuniscano all’Aia il 24 e 25 giugno per il vertice annuale dell’alleanza. Si prevede che durante l’incontro verrĂ approvato un accordo generale sull’ aumento degli obiettivi di spesa per la difesa dall’attuale 2% del PIL, anche se i dettagli finali degli obiettivi saranno probabilmente definiti in un secondo momento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa NATO: il 5% del PIL potrebbe includere il sostegno militare a Kiev

L'Italia: «Le nostre spese per la difesa al 2% del pil». La Nato: «Serve il 5% da tutti» - L'Italia ha attualmente destinato il 2% del proprio PIL alle spese per la difesa, ma la NATO ha fissato un obiettivo ambizioso: un incremento al 5%.

L'#UE rafforza la #difesa con il meccanismo SAFE e si discute di un possibile target #NATO del 5% del PIL, ma restano dubbi su scelte nazionali, sostenibilità e consenso pubblico, soprattutto nei paesi meno esposti.

Crosetto: 'Occorre abbandonare l'illusione di una pace garantita per sempre'. Messaggio del ministro per il 2 giugno. 'Dobbiamo costruire una Difesa nazionale solida e interoperabile, che rafforzi e integri la Nato'.

