Diego Lopez Juve nuove conferme | anche l’ex Lens è in lizza per il ruolo di direttore sportivo Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus si prepara a un’importante rivoluzione dirigenziale: Diego Lopez, ex calciatore del Lens, è tra i papabili per il ruolo di direttore sportivo. Con Chiellini e Comolli al timone di questa transizione, i bianconeri puntano a ricostruire un futuro vincente. In un contesto di cambiamenti nel calcio italiano, la scelta del nuovo ds potrebbe rivelarsi decisiva per il rilancio del club. Non perdere di vista questo importante sviluppo!

Diego Lopez Juve, è in lizza per il ruolo di ds. Ultime novità sull'ultimo tassello della nuova dirigenza bianconera. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto in casa Juventus anche sulla ricerca del nuovo direttore sportivo, con Chiellini e Comolli che in questi giorni stanno operando in prima linea per il dopo Giuntoli. Oltre ai già noti nomi dell'ex Rennes e Milan Riky Massara, dell'ex Bayern Hasan Salihamidzic, arrivano conferme anche sull'ex Lens Diego Lopez. Il dirigente, nome di Comolli, è nella lista dei bianconeri per il ruolo di ds.

Diego Lopez Juventus, l'ex Lens si defila a sorpresa! Novità nella corsa dei bianconeri al nuovo direttore sportivo

Discussioni ancora in corso per il ruolo di DS in casa #Juve. Gli ultimi dubbi dovrebbero essere sciolti tra oggi e domani. Frederic #Massara, in questo momento, è avanti sull'ex calciatore bianconero Hasan #Salihamidzic e Diego J. #Lopez. Tweet live su X

Chi sarà il nuovo direttore sportivo della #Juve? Tre i profili più papabili: Diego Lopez, Massara e la suggestione Salimahdzic. La scelta del post Giuntoli potrebbe avvenire nelle prossime ore come riportato da @GiovaAlbanese I dettagli nel primo com Tweet live su X

