Dibattito su Intelligenza Artificiale e Processo Penale | convegno a Brindisi

Scopri come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il processo penale! Il 6 giugno 2025, Brindisi ospiterà un convegno imperdibile per professionisti e curiosi. Un'opportunità per esplorare le sfide e le potenzialità di un settore in rapida evoluzione, dove tecnologia e giustizia si intrecciano. Non perdere l'occasione di approfondire questo tema cruciale che segnerà il futuro del diritto!

BRINDISI - Un importante appuntamento per la comunità giuridica e non solo è in programma a Brindisi il prossimo 6 giugno 2025: si terrà infatti il convegno di studi dal titolo "Intelligenza Artificiale e Processo Penale". L'evento, organizzato presso la Biblioteca “Monticelli” dell’Ordine degli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Dibattito su "Intelligenza Artificiale e Processo Penale": convegno a Brindisi

Segui queste discussioni su X

#28maggio Seconda giornata di lavori per il #XXICongresso Nazionale #FisascatCisl. Il dibattito congressuale riparte dalla tavola rotonda sul tema “L’intelligenza artificiale, la persona e il lavoro”, moderata dalla giornalista Rai @BistiValentina. Relatori #Ma Tweet live su X

Potenzialità e sfide dell’intelligenza artificiale: il dibattito oggi a Saint-Vincent, con Assessore @LucianoCaveri https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/vedinews_i/6CC3F26EEF66DA7AC1258C930049A88C?OpenDocument… Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

La partita dell’intelligenza artificiale la giocano due squadre: buoni contro cattivi

Segnala ilgiornale.it: Dal lato giusto della storia ci sono gli Stati Uniti e le democrazie occidentali, perché vincolati strutturalmente a meccanismi lenti, dibattiti pubblici e garanzie procedurali. Gli altri non si doman ...

Conoscere e decidere nell’era dell’intelligenza artificiale

Secondo ilsole24ore.com: Con l’intelligenza artificiale invece è necessario stabilire una sorta di dialogo, porre le domande giuste, modificarle, porsi il dubbio e aprire la mente a nuovi scenari che non ci si erano palesati ...

Tlon: «L'intelligenza artificiale usata bene ci lascia più competenti. Altrimenti è lobotimizzazione di massa»

Scrive vanityfair.it: La sfida dell'IA in campo educativo è questa: evitare che sostituisca il pensiero, e imparare (e quindi insegnare) a usarla per approfondire realmente i temi ...