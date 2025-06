Diablo | scott adkins affronta l’azione in un clip emozionante

Preparati a vivere un'esperienza adrenalinica con Scott Adkins nel nuovo film “Diablo”! Un mix di azione, suspense e emozioni che ti tiene col fiato sospeso. Dal 13 giugno, potrai gustarti questa avventura nelle sale selezionate o comodamente a casa grazie alle piattaforme on demand e ai servizi digitali. Non perderti questa spettacolare sfida tra bene e male: il viaggio nel mondo di “Diablo” è appena iniziato!

uscita e distribuzione del film “Diablo”. Il nuovo film intitolato “Diablo” sarà disponibile a partire dal 13 giugno, con una distribuzione che comprende sale cinematografiche selezionate, piattaforme on demand e servizi digitali. Questa strategia di diffusione mira a raggiungere un pubblico più ampio, offrendo diverse modalità di visione per adattarsi alle esigenze degli spettatori. regia e sceneggiatura. regista e background. Ernesto Dìaz Espinoza, noto per lavori come The Fist of the Condor e The Green Inferno, dirige il film “Diablo”. La sua esperienza nel cinema d’azione e nei generi più intensi si riflette nella realizzazione di questa pellicola, caratterizzata da un forte impatto visivo e narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it