Di nuovo non è giusto Tommaso trovato morto a 21 anni solo pochi mesi fa anche il fratello

Asolo è nuovamente scossa da una tragedia che fa riflettere sulla fragilità della vita. Tommaso, solo ventunenne, è stato trovato morto, a pochi mesi dalla scomparsa del fratello Edoardo. Un dolore incolmabile per la famiglia Zamperoni, ma anche per l'intera comunità. Questo tragico evento ci ricorda l'importanza di valorizzare ogni attimo con chi amiamo e di sensibilizzarci sui temi della salute mentale, un argomento sempre più attuale e urgente.

Una nuova tragedia ha colpito la comunità di Asolo, nel Trevigiano, lasciando tutti attoniti di fronte a un dolore che sembra non voler dare tregua. A meno di un anno dalla perdita improvvisa del figlio maggiore Edoardo, la famiglia Zamperoni si trova ora a piangere anche Tommaso, il secondogenito, un ragazzo di vent’anni. Un dramma che scuote profondamente non solo i suoi cari, ma l’intero paese, già ferito da una perdita che aveva lasciato il segno nel cuore di tanti. Il corpo di Tommaso è stato ritrovato ieri mattina, a poche centinaia di metri da casa, in una zona vicina al Sentiero degli Ezzelini che il giovane era solito percorrere durante le sue camminate all’alba. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it