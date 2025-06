Detrazioni per genitori divorziati o separati | come si ripartiscono?

Se sei un genitore divorziato o separato, capire come si ripartiscono le detrazioni fiscali può sembrare complicato. In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo nel processo di divisione delle detrazioni in busta paga e per oneri e spese, chiarendo ogni dubbio e aiutandoti a ottimizzare i benefici fiscali per te e i tuoi figli. Scopri i dettagli e le regole fondamentali per una corretta suddivisione!