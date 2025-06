Detenuto aggredisce due agenti della penitenziaria con pugni e schiaffi

In un clima di crescente tensione all'interno delle carceri italiane, un episodio inquietante segna il confine tra sicurezza e violenza: un detenuto aggredisce due agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Locri. Questo evento non è isolato, ma riflette una realtà preoccupante che mette a rischio la vita di chi lavora per garantire l'ordine. La sicurezza nelle carceri è un tema cruciale, da affrontare con urgenza. Come reagirà il sistema?

Due agenti della polizia penitenziaria sono stati "aggrediti nel carcere di Locri e colpiti con pugni e schiaffi da un detenuto". Lo rende noto Franco Denisi, segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. I due operatori, come riporta l'Agi, hanno riportato contusioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Detenuto aggredisce due agenti della penitenziaria con "pugni e schiaffi"

