Desio la nuova giunta Moscatelli | decisi sei assessori su sette ultimo tassello in quota Pd

A Desio si sta formando una nuova giunta con il sindaco Carlo Moscatelli, che ha già selezionato sei assessori su sette. Questo processo di rinnovamento politico non è solo un cambio di facce, ma segna un momento cruciale per la governance locale, in un contesto di attesa per le prossime sfide amministrative. Riuscirà Moscatelli a mantenere le promesse e portare una ventata di innovazione? Restate sintonizzati!

Desio (Monza e Brianza) – Un solo nome ed è fatta: alla squadra degli assessori del neo sindaco Carlo Moscatelli, ovvero la giunta comunale, manca solo un tassello. Il resto, salvo sorprese, è già deciso. Bocche cucite da parte degli addetti ai lavori, ma i nomi si possono già mettere nero su bianco con la certezza di avere un margine d’errore davvero ridotto al minimo. Non ci sono dubbi su Jennifer Moro. Leader del Partito Democratico, probabile candidata sindaca fino all’ultimo momento, ha fatto tutta la campagna elettorale dichiarando sul volantino che in caso di vittoria sarebbe stata la vicesindaca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desio, la nuova giunta Moscatelli: decisi sei assessori su sette, ultimo tassello in quota Pd

