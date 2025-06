Denunciato 30enne In bicicletta ubriaco e positivo alla coca

Un 30enne di Cesena è stato denunciato per aver guidato la sua bici in evidente stato di ebbrezza e con la cocaina nel sistema. Questo episodio solleva interrogativi sul fenomeno della sicurezza stradale legato anche ai mezzi alternativi. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito, la responsabilità deve rimanere sempre in primo piano. Rifiutare di sottoporsi a test tossicologici? Un chiaro campanello d’allarme!

Un ciclista drogato e ubriaco, 30enne, straniero, residente a Cesena, è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Cesena, dal Nucleo Operativo e Radiomobile poiché trovato in stato di ebbrezza e ha rifiutato di sottoporsi ad accertamento tossicologico poiché, controllato mentre era in sella alla sua bici, è stato sottoposto al pretest alcolico risultato positivo e sostanze stupefacenti, risultato positivo alla cocaina. Su richiesta dei carabinieri si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento tossicologico e alcolemico presso il presidio ospedaliero. E’ uno dei due denunciati con altri quattro segnalati per abuso di droga e alcol dai carabinieri di Cesena e varie stazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Denunciato 30enne. In bicicletta ubriaco e positivo alla coca

