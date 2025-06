Denuncia il marito con l' aiuto del suocero a Taurisano costretta a sborsare soldi per l' acquisto di cocaina

A Taurisano, una donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito maltrattante, supportata dal suocero. Questo episodio svela un trend crescente: sempre più vittime di violenza domestica si stanno rivolgendo alle autorità, grazie anche all'attivazione del Codice Rosso. Un segnale importante in un contesto sociale che sta finalmente diventando più consapevole e attento alle dinamiche di abuso. La resilienza delle donne merita di essere riconosciuta e celebrata!

Un 37enne di Taurisano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo una segnalazione anonima e l'attivazione del Codice Rosso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Denuncia il marito con l'aiuto del suocero a Taurisano, costretta a sborsare soldi per l'acquisto di cocaina

